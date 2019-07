La tarea de reducir los asesinatos de mujeres

Unión europea y la movilización femenina

Carlos Charry, doctor en Sociología de la Universidad del Rosario, retoma lo que ha hecho la Unión Europea (UE) en asocio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para frenar los indicadores de violencia en el viejo continente.

Entre otras tareas, se pueden destacar los programas de empoderamiento económico de las mujeres, en especial de niñas y mujeres de minorías étnicas, reclusas y afectadas por conflictos armados, con el objetivo de que tengan herramientas que les permitan salir adelante profesional y personalmente, sobre todo porque han sido víctimas de este tipo de fenómenos. “Esto es en gran medida debido a que las mujeres se han movilizado y, con sus acciones colectivas, han puesto en la agenda de discusión pública este tema, obligando a los gobiernos a actuar”, señala Charry.



Mejorar la asistencia para las víctimas

Albania, Alemania, Argentina, Australia son países que tienen en sus programas de atención a víctimas de violencia de género las capacidades para brindar asistencia jurídica, médica y sicológica. En el caso de Bielorrusia, asiste financieramente a las organizaciones sociales que presten ayuda a las mujeres que sobreviven a la trata de personas, otra forma de violencia de género que en el mundo mueve alrededor de 32 millones de dólares cada año, según la ONU. En Colombia, la Red Nacional de Mujeres, llama la atención para que los distintos tipos de violencia contra la mujer no sean tratados como un tema de segundo nivel y que, igual que en estos países, la asistencia sea fundamental. “Esta violencia y sus múltiples manifestaciones no deben salir del debate público ni ser ignorada”, señala la Red.



El panorama en la región

El reporte del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra que el fenómeno de violencia contra las mujeres no es un asunto que solo se dé en Colombia. Señala, por ejemplo, que en 2017 al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 23 países América Latina y El Caribe, ubicando a Brasil como el país más violento, con 1.133 víctimas confirmadas ese año. Si se comparan las tasas por cada 100.000 habitantes, se trepa El Salvador, que registró una tasa de 10,2 casos por cada 100.000 mujeres. “Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día”, dice Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en un informe publicado en su página web.



Más acceso a la justicia, la clave

Los consultados señalan que los países nórdicos le llevan ventaja al mundo. Por ejemplo, dice la ONU, Finlandia ratificó el Convenio para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, promovido por el Consejo de Europa, además de implementar el Plan de acción intersectorial para reducir la violencia. Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, destaca que en el país las mujeres deben ser escuchadas desde la primera denuncia. Para ello también debe haber más recursos, pues es un “asunto en que el Estado, en general, ha sido e irresponsable”. Agrega que en políticas públicas “los discursos de protección van dirigidos a las mujeres, pero deberían ser enfocados a toda la sociedad, porque a nosotras nos están matando los hombres, no entre nosotras mismas”.