Las contradicciones que deja la novela de María Isabel Urrutia por “firmatón” en Ministerio del Deporte

No obstante, la jefa de Gabinete de Petro la desmintió diciendo que desde el primero de marzo Urrutia ya estaba notificada de su salida.

La razón es que el presidente Gustavo Petro la declaró insubsistente por lo que calificó como “actuaciones indelicadas”, ya que desde la noche del lunes 27 de febrero anunció su salida del cargo y, por ende, no debería firmar contratos. Pero ella aseguró que le entregó una carta a Sarabia indicando que dejaría el ministerio desde mediados de marzo y que, con base en esa continuidad, sí tenía la facultad contractual.

Y, para darle más color a un enredo político y administrativo que por la cantidad y monto de los contratos terminó en estrados judiciales, el decreto de nombramiento de la nueva líder de la cartera de Deportes, Astrid Rodríguez –que legalmente oficializa la salida de Urrutia–, está fechado del 6 de marzo.

Esto quiere decir que alguna de las partes miente. Incluso, EL COLOMBIANO le preguntó a Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia –entidad encargada de tramitar estos procesos–, por qué si Petro sacó a Urrutia desde el 27 de febrero, y según el relato de Sarabia se le notificó desde el 1 de marzo, no se designó al menos un encargado vía decreto para que se ocupara en esa transacción del ministerio. No obstante, al cierre de esta edición, no respondió y lo cierto es que la nueva funcionaria asumió desde este martes. ¿Quién responde, entonces, por los demás días que están en el limbo?