Las dudas no dejan tranquila a la familia del coronel Flórez

La llamada se fue a correo de voz. A Edwin Jair Flórez se le hizo extraño, pero pensó que quizá su hermano no había alcanzado a tomar el teléfono o no lo había escuchado. Solo quería darle un saludo, saber cómo estaba, pero tenía la sensación de que hablar con él era importante. Intentó una segunda vez, esperó paciente el repique electrónico al otro lado de la bocina pero la llamada se fue de nuevo al buzón. Ya inquieto, marcó el número por tercera vez. Nada. Pasaron 30 minutos, pasó una hora. El celular vibró y Edwin leyó en la pantalla el nombre de su sobrino mayor. “Tío, mataron a mi papá”, alcanzó a escuchar antes de que su mente se nublara.

Era julio de 2012 y la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño no podía estar más tensa. En enero de ese año, en combate con la Policía, había muerto Juan de Dios Úsuga, el principal cabecilla del Clan del Golfo por esos días. Por ese hecho, el grupo criminal llevó a cabo un paro armado que paralizó el transporte y el comercio en diferentes zonas de seis departamentos en donde tenía influencia en la producción y tráfico de drogas. Los delincuentes querían demostrar que tenían el poder y para eso el miedo era el mejor aliado.

Con tan solo un año de haber sido nombrado comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, al coronel Cristian Flórez le tocó enfrentar tal situación. Su trayectoria impecable y los 95 reconocimientos y condecoraciones que llevaba a cuestas, habían generado en sus superiores la confianza de que él era el indicado para cumplir una delicada tarea: reemplazar al mayor Félix Antonio Jaimes, quien había sido asesinado por las Farc en Yarumal, y continuar dando golpes a los traficantes de drogas que se movilizaban por las carreteras del departamento.

Garantizar la seguridad en las vías era su trabajo y para lograrlo estaba dispuesto a cualquier cosa. Por eso, cuando le pidieron que fuera personalmente el 31 de julio a una reunión con los mineros de Tarazá y Caucasia, que sentían sitiados sus negocios, no lo pensó dos veces. Partió desde Medellín en carro. Los documentos del proceso judicial dejan constancia de que, por motivos de seguridad, al coronel se le recomendó usar un vehículo que no tuviera señalización de la institución, pero también, de que el carro que le fue proporcionado no era de uso oficial, no estaba blindado, sino que era una camioneta que había sido incautada días atrás.

El exconstituyente Jaime Castro, abogado de la familia Flórez, asegura que ese día el coronel agotó todos los protocolos para garantizar su propia seguridad, “porque además era un hombre que respetaba las jerarquías, los conductos regulares. Pero fue el mismo mando el que le entregó esa camioneta y lo envió sin avanzada, sin escolta, sin nada, aún cuando la zona estaba atravesando un momento crítico”.