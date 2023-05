Semana reveló también el testimonio de la exniñera del hijo de Sarabia, quien narró lo que le habría vivido el 30 de enero de este año hacia las 2:00 de la tarde. Contó que la ingresaron a u sótano frente a la Casa de Nariño, en donde fue sometida a una prueba de polígrafo.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, narró la mujer.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, añadió la mujer para Semana.