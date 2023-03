Luis Fernando Velasco, actual consejero presidencial para las Regiones, nuevo director de Gestión de Riesgo

“Creo que no se está aplicando la de emergencias. Hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012 ″, señaló el presidente.

Esa situación llevó al presidente a realizar llamados de atención en público a algunos de sus funcionarios, pues ya estaba “aburrido” de que, al parecer, no se estuviera poniendo en marcha la ley que permite en Colombia los procesos de reubicación pronta ante situaciones de emergencia como estas.

¿Por qué Petro decidió que Pava no iba más?

Durante el evento que se llevó a cabo en Rosas, Cauca, en el que se habilitó la vía Panamericana, de nuevo hizo alusión a tal situación. “Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno”, dijo el jefe de Estado.

En ese escenario, advirtió que, dadas las demoras, se veía en la obligación de tomar cartas en el asunto.

“Yo voy a coger este tema personalmente porque, la verdad, me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”, sentenció en aquel momento Petro.