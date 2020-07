Maricela Daza está lista, al igual que antes de la pandemia, a las 8:00 a.m. La diferencia es que ahora no recibe a los niños en el hogar comunitario, no mira si están bien aseados, vestidos y peinados, no juega con ellos, ni les da desayuno, almuerzo y refrigerio.

Ahora su trabajo consiste en llamar todos los días a los padres familia de los 13 niños que tiene a su cargo, preguntarles cómo se sienten, cómo están de salud y si están comiendo bien. Debido a que a los niños les daban tres comidas en...