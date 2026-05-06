Magistrada Lombana declarará en investigación contra Benedetti por insultos en su contra

La Procuraduría avanzó en el proceso disciplinario contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y ordenó escuchar el testimonio de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. La diligencia fue dispuesta por el procurador delegado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez.

Como primer paso, se estableció que la declaración de la magistrada se reciba mediante un cuestionario escrito. Sin embargo, si Lombana decide no responder bajo esa modalidad, se programará una audiencia presencial para tomar su testimonio.

La práctica de esta prueba se da en el marco de la investigación disciplinaria formal que abrió el Ministerio Público contra Benedetti por las expresiones contra la magistrada el 11 de noviembre de 2025.

El ministro llamó a Lombana “loca”, “demente” y “delincuente” después de una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia, debido a los procesos que enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.