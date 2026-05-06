Medellín recibe por primera vez el Grand Prix de esgrima con la élite mundial de la espada

Medellín recibirá a la élite de la esgrima internacional entre este viernes y domingo con motivo del Grand Prix en la modalidad de espada, certamen que llega por séptima vez a Colombia.

Tras ediciones exitosas en Cali (cuatro) y Bogotá (dos), la más reciente en 2025, la Federación Internacional de Esgrima designó a la capital antioqueña como sede. Se espera la participación de cerca de 450 deportistas provenientes de más de 50 países.

El evento se desarrollará en el coliseo Iván de Bedout de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con una proyección de asistencia de aproximadamente 1.150 personas entre delegaciones, organización y público. Esto lo convierte en una plataforma con impacto deportivo, turístico y económico para la ciudad.

El certamen, tanto en la rama masculina como femenina, será puntuable para el ranking internacional, determinante en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según William González Taborda, presidente de la Federación Colombiana de Esgrima, la competencia contará con los diez mejores espadistas del mundo y con campeones olímpicos vigentes, lo que garantiza un nivel de alta exigencia.

Le puede interesar: Video | Descalificaron a una esgrimista que se negó a competir contra una rival trans en Estados Unidos

En el calendario anual de la esgrima internacional se disputan tres Grand Prix: el primero se realizó en Catar en enero y el segundo en Budapest en abril. “Para Medellín está asegurado el top 10 del mundo. Es un evento de gran magnitud que el Ministerio del Deporte ubica entre los cinco más importantes del país”, destacó el dirigente.

Tras la parada en Medellín, el circuito continuará con el Campeonato Mundial en Hong Kong, lo que eleva la relevancia competitiva del evento en Colombia. “Todos quieren llegar bien ranqueados al Mundial, por eso habrá un nivel muy alto”, añadió González.

La organización contará con 25 árbitros internacionales y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, lo que refleja la dimensión logística y financiera de dicha competición.

El Grand Prix de Espada tiene una trayectoria consolidada en el país, con antecedentes en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá (1983–2009), su evolución a Copa del Mundo en 2010 y su consolidación como Grand Prix desde 2018.

La edición 2026 marcará un hito al ser la primera vez que Medellín alberga esta competencia. Más allá del ámbito deportivo, el evento fortalece la proyección internacional de la ciudad como destino estratégico, impulsando el turismo, la visibilidad global y el desarrollo económico local.

Siga leyendo: El mundo del deporte lamenta la muerte del esgrimista tolimense Arthur Pinilla