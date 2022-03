Los hechos a los que hace referencia Barreras y Justicia Radical ocurrieron este 28 de marzo. La cantante y actriz compartió en sus redes sociales una imagen en el que Francia está acompañada de Gustavo Petro, su comentario fue “el Cacas y King Kong”.

El abogado, Alí Bantú Ashanti –demandante de Justicia Radical–, manifestó que este comentario “proyecta un imaginario racista, con lo cual hiere la dignidad y sentimientos de las personas afrodescendientes. Estos estereotipos son de vieja data, propios de la de la historia de esclavitud y racismo cotidiano. Hoy sembrados en la conciencia colectiva nacional y reforzados con este tipo de conductas de que las personas afrodescendientes son inferiores, parecidos a los simios, monos o gorilas”.

Según los denunciantes, Mauren Belky Ramírez, conocida como Marbelle, fue en contravía del artículo 134 del Código Penal que dicta que quien cometa actos que vulneren física o moralmente a una persona por razón de su raza, “incurrirá en prisión de 12 a 36 meses”.

Ante estas denuncias, que ya reposan en la Fiscalía, la cantante comentó en su cuenta de Twitter:

“Que tengan miedo los que han asesinado y secuestrado. Que tengan miedo los que no pueden explicar de dónde viene la plata que les encuentran en bolsas o maletas. Que tengan miedo los que han incitado a matar policías y, sobre todo, que tenga miedo el del nene de King Kong”, escribió en Twitter.

La artista añadió: “Aquí estaré con mi frente bien alto, atenta a lo que la ley requiera de mí. Con la tranquilidad que usted (Roy Barreras) y el futuro candidato (Gustavo Petro) jamás tendrán”.

A Marbelle se le ha señalado en redes por haber sido esposa del coronel Royne Chávez, condenado por enriquecimiento ilícito. Ante estos señalamientos la cantante respondió:

“Me siento muy orgullosa de no comerle cuento a cuánto pendejo me ofende ...lo he vivido desde mis 16 , sin redes , NO ME SORPRENDEN! A mi pueden esculcarme, no le lavo plata a nadie, mis cuentas están claras y no soy funcionaria pública ... Que se asusten los que han robado..” (sic)