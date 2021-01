Margarita Cabello, la mujer que llegará a dirigir la Procuraduría

Ayer la presidenta de operaciones de la compañía Facebook Inc., Sheryl Sandberg, informó que la red social no planea levantar el bloqueo al presidente Donald Trump. La decisión ha sido criticada por ciudadanos, mandatarios y líderes de opinión, que la han tildado de censura. Al respecto, según la opinión del estratega Congote el ideal sería que las cuentas de los líderes políticos no requieran control externo, pues quedan en manos de empresas privadas, que también tienen intereses particulares, como Facebook. No deberían estar regulados ni gobiernos ni los privados para evitar líos de intereses. Desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación y desde el mismo gobierno debería haber más rigor en los mensajes para evitar llegar a estos extremos.