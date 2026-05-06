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Video | Así fue el agarrón de María Fernanda Cabal con líderes de la izquierda en medio de pullas al uribismo

En una entrevista radial, la senadora aseguró que actualmente se encuentra “distante” del Centro Democrático.

  • El video de la confrontación se difundió rápidamente a través de redes sociales. Foto: Captura de video
    El video de la confrontación se difundió rápidamente a través de redes sociales. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras el anuncio de que Paloma Valencia iba a ser la candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales, un nombre quedó relegado: el de María Fernanda Cabal. Sin embargo, luego de que el martes la senadora protagonizara en un video un roce con Sandra Jaimes en el Congreso, volvió a ser parte de la opinión pública.

La chispa se encendió cuando la bancada del Pacto Histórico decidió abandonar el recinto como estrategia para romper el quórum y bloquear la votación.

Tras levantarse la sesión, las senadoras Cabal y Sadra Jaimes (Pacto Histórico) protagonizaron un cruce verbal.

La senadora del Centro Democrático, defensora acérrima de la propuesta, arremetió contra la oposición señalando: “No quieren que los hijos de los pobres escojan el colegio que les dé la gana. La izquierda quiere a los pobres esclavos de la pésima educación pública”.

Ante esto, la respuesta de Jaimes no se hizo esperar y contrarrestó la postura de Cabal: “¡Abajo los bonos escolares, abajo la privatización de la educación!”.

Todo aumentó cuando Cabal lanzó un mensaje de corte libertario: “¡Qué viva la libertad carajo!... ¡fuera los mamertos que esclavizan a los pobres!”. Ante esto, Jaimes replicó de inmediato vinculando la libertad con el actual gobierno: “¡Desde que la derecha no gobierna ya no hay esclavos en Colombia!”.

Los reclamos y la escisión

Sin embargo, estas no han sido las únicas declaraciones que han vuelto a poner en el tablero político a la senadora Cabal. Sobre todo, tras sus declaraciones sobre el Centro Democratico que dio en Blu Radio el día de ayer.

Al explicar su distanciamiento con el uribismo, la senadora fue enfática: “Yo me sentí maltratada, me sentí excluida. No es la primera vez”. Aunque terminará su periodo legislativo el próximo 20 de julio, su participación en la colectividad es hoy inexistente, calificando la relación actual como “distante”.

Además, estableció que tras su fin de periodo en el Congreso tiene el de “construir mi propio movimiento que se convierta en partido”, aseguró, citando como referente al presidente argentino: “Yo viví el proceso de Javier Milei, a quien conocí cuando ni siquiera era diputado... todos coincidieron en que sus partidos no respondían a las necesidades de transformación”.

No obstante, la declaración más determinante de la congresista apuntó directamente al corazón del uribismo.

Para Cabal, actualmente la posición política del expresidente Álvaro Uribe no es exactamente de derecha, sino de una corriente más moderada. Aseguró, que “Tiene unas políticas afines a la derecha, pero siente una enorme aversión por esa palabra”.

Lea también: Condenan a 21 años de prisión a otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

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