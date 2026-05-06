¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus

Todo comenzó con una alerta que recibió la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se hizo pública el pasado domingo 3 de mayo. “La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”. El crucero transporta a 149 personas de 23 nacionalidades. Puede leer: “Somos personas, no una noticia”: el drama de los pasajeros atrapados en crucero por brote de hantavirus Tras una evaluación médica la OMS confirmó que no había riesgo alguno para la población: “El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para ceder al pánico ni para imponer restricciones de viaje”, dijo concretamente Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, en un comunicado, subrayando que las infecciones por hantavirus eran poco frecuentes, generalmente vinculadas a la exposición a roedores infectados. La OMS confirmó además que está organizando la evacuación médica de dos pasajeros que presentan síntomas, “y lleva a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos y presta apoyo a las personas afectadas a bordo”, precisó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X, pero aún no se ha dado la evacuación y los pasajeros siguen varados.

Las últimas noticias del crucero

El crucero continúa varado en Cabo Verde, pero este miércoles fueron evacuados los tres pacientes sospechosos de padecer hantavirus que iban a bordo. Justo uno de los dos aviones aterrizó en el archipiélago español de Canarias para reparar la “burbuja de aislamiento” de un paciente. El otro aterrizó en Amsterdam. Para el resto de pasajeros se sabe que este crucero atracará “en el plazo de tres días” en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, según anunció la ministra española de Sanidad, a pesar de la oposición mostrada por el gobierno regional del archipiélago. “Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados”, indicó la ministra Mónica García durante una rueda de prensa. Todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión desde allí a sus países de origen, indicó.

Preguntas y respuestas para aclarar las confusiones sobre el hantavirus

La aglomeración a bordo del crucero MV Hondius probablemente favoreció la propagación entre personas del hantavirus, un “modo de transmisión marginal” de una enfermedad causada por la exposición a roedores infectados, declaró a la AFP el infectólogo Vincent Ronin.

¿Se han registrado casos de transmisión de hantavirus entre personas en el pasado?

“El modo de transmisión principal es por contacto con excrementos de roedores salvajes que han contaminado espacios cerrados (desvanes, cobertizos...) durante obras o una limpieza donde se inhalan partículas. Pero, de forma excepcional, se han identificado algunos casos de transmisión interhumana con la cepa ‘Andes’, específica de América del Sur, identificada en el barco. Fue en situaciones muy singulares de enfermos en contacto muy cercano y repetido con los cuidadores, en el hospital, mientras eran muy contagiosos”.

¿Cómo se produce este tipo de transmisión?

“Aunque esta enfermedad se ha extendido a todos los continentes, es relativamente rara. (...) A escala mundial solo tenemos unas decenas de miles de casos. Por lo tanto, no tenemos necesariamente datos científicos tan completos como para la gripe o el covid. La transmisión entre personas pasa por las vías aéreas pero requiere condiciones muy particulares de proximidad, de aglomeración o un terreno de fragilidad de la persona expuesta, mucho más allá de lo que conocemos para otros virus respiratorios”.

¿Cómo pudieron contagiarse los pasajeros del barco?

“Aún no han concluido todas las investigaciones, quizá hubo una fuente de transmisión común dentro del barco, debido a roedores. Pero en un lugar confinado, en las condiciones particulares de un barco, donde no se puede ventilar, donde hay pasillos estrechos, y con pasajeros mayores, más vulnerables (...) todo esto puede crear las condiciones bastante excepcionales vistas en el pasado, favoreciendo una transmisión interhumana”.

¿Existen tratamientos?

“Actualmente no existe ni tratamiento específico ni vacuna. Algunos ensayos se han podido realizar en ciertas cepas de virus, pero su eficacia aún no ha sido comprobada en todos los hantavirus. Entonces estamos más bien en un tratamiento de los síntomas: acompañamos a los enfermos con cuidados cuando su estado empeora para favorecer la curación”.

¿Qué se sabe sobre el período de incubación del hantavirus y la letalidad?

“El período de incubación dura de una a seis semanas. Hay que asegurarse de que no aparezca ningún síntoma durante este período. La letalidad es relativamente importante para una enfermedad infecciosa, entre el 10 y el 50% según las especies virales, pero también depende mucho de la calidad de la atención y del sistema de salud”

¿En qué consiste la atención a los pasajeros del barco?

“La situación está coordinada por la Organización Mundial de la Salud, especialmente porque involucra a ciudadanos de diferentes nacionalidades. Hay dos desafíos: el primero es evacuar a los enfermos del barco para que puedan ser atendidos sin demora en el hospital. Paralelamente, hay que llevar a cabo una investigación epidemiológica metódica y garantizar una vigilancia y un diagnóstico precoz de cualquier síntoma a partir de los casos de contacto. Después de un período de aislamiento, los pasajeros sin síntomas podrán regresar a sus hogares en condiciones óptimas de seguridad”.

¿Puede haber una epidemia de hantavirus?