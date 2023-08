Además, Pizarro tuvo que echarse para atrás frente a esos señalamientos después de que Molano la denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia reclamando que su acusación no tenía sustento, por lo que la demandó por los delitos de injuria y calumnia .

La retractación de Pizarro se hizo efectiva este viernes a través de la red social Twitter , en donde la senadora petrista aclaró que no le consta que el exministro de Defensa de Iván Duque haya ordenado el asesinato y mutilación de jóvenes .

Tras esta denuncia presentada en mayo ante el alto tribunal, la senadora y el exministro de Defensa tuvieron una audiencia conciliatoria en la Corte Suprema , en donde acordaron que ella se retractaría de los señalamientos de los que no tenía pruebas.

“Yo la senadora María Jose Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023”, publicó Pizarro en su perfil de Twitter este viernes.

Además, la congresista petrista detalló que procederá a eliminar el tuit de mayo en el que hizo las acusaciones falsas contra Molano y dejó claro que se abstendrá de hacer referencia sobre estos hechos en el futuro.