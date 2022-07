“Estamos todavía a la expectativa para cuando se presenten los proyectos de ley. Nosotros no queremos hacer lo que le pasó al Gobierno nuestro, que desde el momento en que ganamos nos declararon una resistencia y vivimos cuatro años con una resistencia permanente, con ataques, el no reconocer nada lo que se hizo positivo en este Gobierno. Eso no creo que sea sano”, dijo.

El gobierno de Gustavo Petro planteó una paz total con los grupos armados al margen de la ley, una propuesta que ya tiene fuertes reparos en sectores de oposición. “Una cosa es que haya gente que tuvo una ideología política hace 40 o 50 años, y por eso estuvieron en las guerrillas y que haya un proceso de paz para incorporarlos políticamente, pero otra cosa distinta es hablar de legalizar todo lo que ha sido la criminalidad de este país y que queden en la impunidad”, dijo la vicepresidenta Ramírez.