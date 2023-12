Zamora también dijo que le “reprochan no haber actuado en los procesos penales”, por lo que recordó que “fuimos reconocidos formalmente como víctimas en todos los procesos de Odebrecht, Centros Poblados, Edificio Aquarela, para recuperar los recursos del Estado. No a través de ruedas de prensa”.

Y es que la funcionaria declaró públicamente que tenía conocimiento que se estarían llevando a cabo reuniones privadas para definir y presionar sobre el futuro de la nueva licitación de los pasaportes.

“Son reuniones que se llevaron a cabo o se están llevando a cabo en París (Francia), en un hotel. Me dieron el nombre del hotel, el nombre de las personas, pero no voy a ser irresponsable de quedarme con eso, es mi deber funcional, soy servidora pública. Yo tengo una información que me dieron, que no he corroborado, y la pondré en conocimiento del Fiscal General y del director de la Unidad Anticorrupción para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves, corren ríos de millones de pesos debajo de todo esto”, dijo Zamora en diálogo con el periodista Daniel Coronell.