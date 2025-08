“No me pueden crucificar por haber sido buen ministro”: Mauricio Lizcano

El país me conoce. Yo no soy de izquierda, nunca he militado en la izquierda, yo llegué a un gobierno de unidad en el cual invitaron figuras diferentes como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López.

Pero usted se mantuvo hasta enero pasado...

“Yo entré a ese Gobierno de unidad con la ilusión de prestarle un servicio a los colombiano, y lo hice. Qué el resto del Gobierno no lo haya hecho, no me pueden culpar por eso, yo sí respondía por el sector que tenía a cargo.

Ideológicamente no tengo que desmarcarme porque nunca he sido militante del Pacto Histórico.Siempre he estado en proceso de centro y, dependiendo de las circunstancias del país, pues he apoyado diferentes propuestas. La gente tiene que evaluar es al Mauricio Lizcano que es candidato.

Regresemos al 2022, ¿Cómo se dio su llegada a un Gobierno de izquierda entonces?

“Yo no conocía personalmente al presidente Gustavo Petro. No coincidimos en el tiempo que fui congresista y luego me fui a estudiar a Harvard, mi sueño era convertirme en productor de tecnología.

Faltaban 8 o 10 días para las elecciones de segunda vuelta y Alfonso Prada (exministro del Interior y hoy embajador en Francia) nos presentó. Yo le hablé del potencial que tiene Colombia para convertirse en productor de tecnología y al presidente le gustó mi visión, tanto que me nombró como su ministro de las Telecomunicaciones”.

¿Se arrepiente de su aterrizaje en el Gobierno?

“Yo no me puse a hacer cálculos políticos. Analizar la guerra después de que pasa es muy fácil, como decía Napoleón. Yo no me puse a calcular si esto iba a terminar bien o mal, sabía lo que podía hacer por Colombia y lo hice.

No tengo ninguna deshonra, no me robé un peso, no peleé con nadie. La unidad que propongo hoy la apliqué en el ministerio: uní empresarios, trabajadores y regiones. En Antioquia, por ejemplo, llevé conexión con fibra óptica a Turbo y otras regiones del Urabá antioqueño. Estoy muy orgulloso de lo que hice y por eso no me dejo descalificar. ¿Por qué me tendría que sentir avergonzado?”