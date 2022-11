Mauricio Toro, director del Icetex , dijo en una entrevista que había intentado el poliamor, pero que fracasó en el intento porque no le fue muy bien. “La verdad eso me dolió”, confesó Toro al recordar que hizo parte de una relación tripartita.

Luego le preguntó si había intentado el poliamor y había fracasado, cuestionamiento al que Toro respondió que eso era muy duro... “porque el ser humano está hecho de una manera muy egoísta. Entonces alguno siempre termina pensando que por dar un poquito más allí uno quita de aquí y resulta que el amor es infinito uno puede amar tanto a una persona como a la otra pero eso no lo terminaron de entender”, explicó Toro.

“Tuve una relación tripartita los tres salíamos a comer y todo, pero no funcionó”, se sinceró el funcionario, que luego profundizó en su concepto de amor reafirmando que para él este sentimiento era un “recurso inagotable”.

Después de que la conversación en el medio de comunicación girara en torno a la vida amorosa de Mauricio Toro, este relató que quería como pareja a alguien trabajador, que le guste caminar y quiera los animales, y que no sea celoso porque él tenía un amor para toda la vida. “Que no me pelee por tener un gran amor de mi vida que está ahí rondando”, mencionó entre risas.