Así, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía para tumbar la decisión de no precluir y la intervención de las víctimas para sostener el fallo, la juez 41 de Conocimiento de Bogotá le dio paso a Uribe, quien criticó que la política se meta en la justicia.

“Haberla escuchado a usted acusarme de paramilitar me da tristeza. Usted lo hace al dar credibilidad al señor Monsalve, no obstante que presidí el Gobierno que desmontó al paramilitarismo, como usted, hija de los Llanos Orientales, lo sabe de fuente directa. Me da mucha tristeza el ribete político de este proceso, porque Colombia ha sido un país con una gran reputación de instituciones y cuando se va metiendo la política en la justicia se debilitan las instituciones democráticas”, dijo el expresidente.