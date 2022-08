Sobre Gutiérrez, el director del Dapre comentó a la W Radio: “Ella no se va a posesionar hoy. Cuándo y cómo lo haga será una decisión del presidente Gustavo Petro”.

Luego de la polémica generada por la designación de la ministra de las TIC, este jueves se conoció que Mery Janeth Gutiérrez y otros ministros no se posesionarán este 11 de agosto.

Además, Lizcano agregó que no sabe porque se tomó la decisión que la ministra de las TIC no se posesione junto a los demás ministros y agregó que no sabe si se presentarán cambios en el nuevo gabinete.

“No tengo más información, solo el presidente sabe lo que está pasando. No puedo decir de cambios ni nada. Lo que sé es que el Presidente emitió el anuncio en Twitter nombrándola y puede que no esté pasando nada. No tengo mayor información”, manifestó el director del Dapre.

Así mismo, se confirmó que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tampoco se posesionará este jueves porque pidió una semana de receso para finiquitar compromisos académicos.