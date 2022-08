El gobierno está “improvisando”. Esa es la visión del senador Miguel Uribe Turbay, uno de los más votados de la contienda de 2022 (223.167), quien desde su asiento en el Congreso es uno de los líderes de la pequeña oposición que le hace el Centro Democrático al presidente Gustavo Petro.

En esta conversación con EL COLOMBIANO aseguró que el mandatario tiene ministros ideológicos, que solo quieren reivindicar un proyecto político y cuestionó el “golpe” que, dijo, le está dando el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas.

El Pacto Histórico estaba intentando arañar votos del Centro Democrático. ¿El partido está unido?

“Si bien estamos solos en el Congreso, somos los únicos representantes de los ciudadanos que no votamos por Petro. No creo que haya ninguna posibilidad de que del Pacto u otro sector pueda infiltrar la unidad que tenemos”.

¿Rodolfo Hernández puede representar a quienes no votaron por Petro?

“Rodolfo renunció al liderazgo que tenía. Tomó una posición que se aleja de los 10 millones y medio de personas que lo eligieron. La gente que votó por él se siente abandonada”.

Usted va a ser ponente de la reforma tributaria. ¿Qué objetivo tiene?

“Mi prioridad es que el crecimiento económico en Colombia, que hoy es el mejor del mundo, continúe así. Al plantear la reforma como está con el pretexto de castigar a los ricos se va a desestimular la inversión, a ahuyentar los recursos y a destruir el empleo; los más perjudicados serán los de menores ingresos y la clase media. El gobierno debe hacer un esfuerzo en austeridad y ahorro”.

¿Por qué cree que habrá un coletazo para los pobres?

“Hay capítulos que golpean directamente a la clase media como los impuestos indirectos al consumo, impuestos regresivos para alimentos y ciertas bebidas que van a encarecer los productos y tocarán la inflación. Además, empobrece a los pensionados.

Gustavo Petro anunció una reforma de 70 billones, la bajó a 50, cuando la presentó era de 25 y ya se habla de que disminuirían el recaudo a entre 17 y 20 billones”.

Pero eso hace parte de las negociaciones, siempre se da con las reformas y en todos los países...

“No tengo recuerdo de una que haya comenzado en 70 billones y termine en 17. Eso demuestra una improvisación absoluta porque este gobierno no estaba preparado para gobernar. La incertidumbre que se produce de la improvisación golpea la economía. No tienen ni idea de para qué van a utilizar la plata porque justifican con la situación fiscal la necesidad de una reforma, pero esta no está planteada para cumplir con los compromisos de déficit y de deuda”.

Dice que no estaba preparado para gobernar. ¿Es el cambio que se da entre ser oposición y ejecutar?

“Eso demuestra que es muy diferente criticar, calumniar, atacar y destruir, que es lo que hacían desde la oposición, y hoy llegan a tener una responsabilidad que evidentemente les está quedando grande. No han logrado conformar gobierno, hay muchos cargos directivos por ser nombrados, no han sido capaces de establecer las prioridades y hacen anuncios aislados los mismos ministros tienen que recular”.

¿Qué se puede quitar y poner a la tributaria?

“El ministro ha dicho que está dispuesto a escuchar propuestas, pero a veces veo una posición intransigente del gobierno. Los gobiernos ideológicos cierran puertas del diálogo y ese es el mayor riesgo de este”.

¿Los ministros de Petro son ideológicos?

“La inmensa mayoría de los ministros con completamente fanáticos y eso le va a hacer daño a las personas porque están pensando en reivindicar un proyecto político y no en beneficiar a los colombianos”.

Duque creó dos ministerios y ahora Petro quiere dos más. ¿Cómo ve las carteras de la Igualdad y de la Paz?

“Estoy en contra de crear nueva burocracia y los ejemplos son diferentes. Duque utilizó unas instituciones, que ya cumplían ese propósito, y las elevó a ministerios. Por el otro lado, Petro está planteando crear unas carteras que costarán miles de millones y responden más a un capricho ideológico que a una planeación misional de país”.

El Ministerio de la Igualdad, entre otras funciones, vigilaría la labor de otras carteras que tienen temas sociales...

“La función de un ministerio no es vigilar. Si Francia Márquez quiere vigilar a los funcionarios públicos debe aspirar a la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría. Los ministerios deben dar línea de política pública y promover su ejecución a través de sus propias estructuras”.

¿Por qué su partido está diciendo que hay un golpe a las Fuerzas Armadas?

“En muy pocos días Gustavo Petro le ha dado golpes frontales a las Fuerzas Militares y a la Policía comenzando por ausencia injustificada a la transmisión de mando de la Cúpula. Nombrar personas del M-19 en la Dirección Nacional de Inteligencia y cargos similares es un acto desafiante. Este gobierno no tiene una política clara de seguridad y ha sido protagonista de escenarios donde empoderan a los criminales y criminalizan a la Fuerza Pública”.

¿Hay peligro de que se pierda la capacidad de inteligencia de las Fuerzas por la salida de los 53 generales?

“Esos generales representan más de 600 años de experiencia, muchos de ellos sin una sola investigación, con reconocimientos y una historia de servicio. Sin duda lo que este gobierno está haciendo va a debilitar la capacidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía, sacarla del Ministerio de Defensa es desintegrar la capacidad conjunta”.

¿Cómo ve la paz total?

“La paz total de Petro está pavimentando el camino hacia la impunidad total, parece más un concepto de sometimiento a todos los que hemos estado sobre la legalidad para premiar a los victimarios. . Hay que hacer esfuerzos para conseguir la paz, pero necesitamos una que sea real”.

Ya el gobierno dio un paso levantando las órdenes de captura y de extradición contra los negociadores del ELN. ¿Cómo ve el espacio que ha cedido Petro para los diálogos?

“Levantarlas abre el camino hacia la impunidad total. Gustavo Petro no puede cometer el error de convertir el proceso de paz en un interés político. Necesitamos una paz real, donde no se justifiquen los medios ni la impunidad. El gobierno quiere saltar a un escenario de diálogo político con criminales y narcotraficantes y darles beneficios a quienes hoy no tienen condición de organizaciones políticas. Lo que propone con ciertos sectores es tan aberrante como si se hubiera negociado con Pablo Escobar”.

¿Cómo ve la posible legalización de la droga?

“Si Colombia mantiene el capricho de legalizar la marihuana y la cocaína eso condenaría al país a no tener la posibilidad de que un solo connacional viaje por el mundo, se acabarían las visas y el tránsito libre, nos cerrarían las cuentas bancarias, no volvería a salir un solo peso colombiano”.

Petro quiere entregar Monómeros al régimen. ¿Qué opina de eso?

“Monómeros tiene una función social fundamental. La pregunta de fondo es si entregarle la Junta Directiva a la dictadura implica también que se pierda la capacidad industrial que hoy tiene”.