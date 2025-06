Una, en especial, la de Conchita Iguarán, amiga y líder wayúu que desde su ranchería entendió y dimensionó el alcance de nuestra propuesta hasta propiciar conversaciones improbables que finalmente terminaron en la materialización del sueño de construir 30 viviendas. Pero no unas viviendas cualquiera, estas que reivindican la cultura, la permanencia en el territorio, que materializan el sueño de más de 270 personas de una Colombia que es visible desde la pobreza pero no desde las oportunidades.

Hoy, ese sueño está a punto de materializarse en dos pequeñas pero poderosas comunidades: Kayuswarralu y Naleep, ubicadas en el corregimiento de Bahía Honda en la punta más extrema de La Guajira, Colombia. El sueño se hizo realidad con un proyecto de vivienda que no impone, sino que escucha a las comunidades. Que no transforma a la fuerza, sino que honra la tradición, los usos y las costumbres del espacio habitado. Que no borra, sino que borda sobre las raíces profundas de una cultura ancestral como la Wayúu.

Gracias a la alianza entre Fundación Grupo Argos, Casa para Mí, emprendimiento social de Cementos Argos, Fundación Santo Domingo, Grupo AVAL a través de la Fundación Corficolombiana y el Ministerio de Vivienda con Fonvivienda, Miiroku es hoy una realidad tangible. No es una maqueta, no es una promesa, sino una casa en pie, con alma wayuú, con materiales sostenibles y resistentes, con un diseño que recogió el sueño de cada familia que participó en el proceso de ideación y de construcción para adaptarlo a su territorio ancestral.

Ver a lideresas como Conchita Iguarán aportar su conocimiento, su visión, su sabiduría tejida durante generaciones, ha sido uno de los mayores regalos de este camino. Conchita no solo es una maestra artesana: es una arquitecta espiritual de este proyecto. Cada detalle, cada decisión, cada símbolo de esta casa, responde a una historia contada en su idioma, en su silencio, en su aguja.

Miiroku no es solo una solución habitacional. Es una declaración. Una forma de decir que el arte ancestral no se expone en vitrinas, se vive. Que la tradición no es estática, es fuerza creativa. Y que el diseño, cuando se hace desde la escucha, puede ser una herramienta de dignidad, de orgullo, de reencuentro. Yo, que he caminado tantos años defendiendo la moda con identidad, sé bien que el diseño no es solo forma, es fondo. Y lo que logra Miiroku es precisamente eso: construir desde el fondo. Desde la raíz. Desde lo que somos.

Estamos a punto de entregar las viviendas y puedo decir, sin temor a exagerar, que se trata de mucho más que ladrillos y techos. Es un símbolo de lo que podemos lograr como país cuando dejamos de imponer y empezamos a co-crear. Cuando dejamos de hablar “de” los otros y empezamos hablar “con” los otros.

Que Miiroku inspire a muchas otras alianzas. Que nos recuerde que la belleza nace del respeto. Y que, como dice Conchita, “Cada hilo que tejemos con amor y sabiduría es un acto de permanencia.”

Hoy, más que nunca, me siento profundamente honrada de haber sido parte de este tejido colectivo. Porque esta casa no solo es un lugar para vivir: es un manifiesto de lo que somos y de todo lo que podemos ser.

