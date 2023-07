Veteranos y militares retirados de la Fuerza Pública han tomado la decisión de no participar este año del desfile del 20 de julio en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, así lo ha confirmado el coronel en retiro Carlos Enrique Martínez, vocero del Foro Ampliado de reserva Organizada (FARO).

El motivo, según explicó Martínez, se debe a su inconformismo con las políticas de seguridad que el gobierno de Gustavo Petro está buscando desarrollar en el país, las negociaciones con grupos al margen de la ley y las más recientes declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años, por parte del ELN en Arauca.

Esta sería la primera vez en la historia del país que no harían parte de tan importante evento, ya que cada año, y por tradición, desfilaban junto a los compañeros que aún continúa en servicio.

“Hay muchas maneras de irrespetar a la Fuerza Pública, eso en el caso de reconocimiento a la Fuerza Pública en la Escuela de Cadetes. Luego poner un ministro Defensa que no defienda la institucionalidad y la postura frente al secuestro de una suboficial en una de las carreteras colombianas”, dijo.

Así mismo, expresó el coronel Martínez, “mientras Gustavo Petro esté en el poder, no le vamos a desfilar a él”, y reiteró que la decisión no tiene ninguna relación con los compañeros que aún hacen parte de la Fuerza Pública, sino que no se sienten representando por el actual gobierno y consideran que este ha pasado por encima de la institución y sus integrantes. Con esos mismos argumentos, ya se habían movilizado hacía dos meses por las principales calles del país, para después concentrarse en la Plaza de Bolívar.