Activación de campo minado dejó un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander

Una persona muerta y dos heridas dejó la activación de un campo minado en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar del Ejército, los tres campesinos estaban en un paraje cercano a la vía que comunica al casco urbano con el corregimiento de La Gabarra, en la tarde de este miércoles 9 de septiembre, cuando se produjo el mortal estallido.

La comunidad evacuó a los afectados hasta el puesto de salud del pueblo, y ahora las autoridades están coordinando su extracción en un helicóptero de la Fuerza Aérea.

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