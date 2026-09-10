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Activación de campo minado dejó un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander

Las víctimas todavía no han sido evacuadas, por tratarse de una zona crítica del conflicto armado.

  • Las víctimas cayeron en un campo minado instalado por grupos armados ilegales en Tibú, Norte de Santander. FOTO DE REFERENCIA: JULIO CÉSAR HERRERA.
    Las víctimas cayeron en un campo minado instalado por grupos armados ilegales en Tibú, Norte de Santander. FOTO DE REFERENCIA: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Una persona muerta y dos heridas dejó la activación de un campo minado en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar del Ejército, los tres campesinos estaban en un paraje cercano a la vía que comunica al casco urbano con el corregimiento de La Gabarra, en la tarde de este miércoles 9 de septiembre, cuando se produjo el mortal estallido.

La comunidad evacuó a los afectados hasta el puesto de salud del pueblo, y ahora las autoridades están coordinando su extracción en un helicóptero de la Fuerza Aérea.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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