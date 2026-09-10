Juliana Guerrero y su hermana se habrían quedado sin visa: esto se sabe

La Embajada de Estados Unidos le habría retirado su visa a Juliana Guerrero y a una de sus hermanas. Esto luego de que la semana pasada las solicitudes de visa de sus padres fueran negadas.

La información fue revelada por la periodista D’Arcy Quinn en La FM, justo el día siguiente en que Guerrero aceptara su responsabilidad por presentar títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José con el propósito de aspirar a ser viceministra de Juventudes en el gobierno Petro.

En contexto: Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no iría a prisión?

En entrevista con Blu Radio, el abogado de Guerrero, Felipe Alzate, respondió que “cuando una persona cae en este tipo de actuaciones penales, esto tiene consecuencias personales”.

E indicó que el hecho de que le negaran la visa a sus padres fue una decisión autónoma de la embajada. “Ni yo se lo he preguntado ni ella me lo ha comentado”, agregó.

Cabe señalar que durante el pasado mundial de fútbol realizado en Estados Unidos, México y Canadá, Guerrero compartió fotos en sus redes sociales en ciudades de EE. UU., alentando a la Selección Colombia mientras avanzaba la investigación en su contra por fraude procesal.