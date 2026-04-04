El “detector de mentiras” del Ministerio de Salud que desinforma sobre la crisis del sistema

A poco más de cuatro meses de terminarse el periodo del presidente de Gustavo Petro, su Ministerio de Salud cayó en el colmo de los colmos: creó un “detector de mentiras” que dice mentiras. O al menos, manipula información para salvar de responsabilidad a esa entidad y al Gobierno con la crisis financiera y humanitaria que vive el sistema de salud.
En sus cuentas de X (antiguo Twitter) e Instagram, desde que inició el electoral año 2026, el ministerio inició una maniobra de contraataque a las críticas que le llegan constantemente a la entidad, a su cabeza —Guillermo Jaramillo— y hasta al Jefe de Estado.
Se trata, en palabras de los periodistas que trabajan en la oficina de comunicaciones y prensa del Minsalud, de “el Detector de Mentiras, un espacio para pasar del rumor al dato”. Son una serie de videos en los que una periodista sale intentando desmentir notas de prensa, críticas de la oposición a Petro y comentarios de expertos sobre el manejo que en este Gobierno le ha dado al sector con sus decisiones.
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Según conoció EL COLOMBIANO con fuentes de esa entidad, es una estrategia de respuesta oficial a las noticias que salen sobre los diversos temas de su responsabilidad. Estos son investigados por los periodistas que hacen parte de la mencionada oficina y tienen el visto bueno final y de aprobación de alguno de los viceministros: el de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, o el de Protección Social, Luis Alberto Martínez.
En los videos sale una de las periodistas de la dependencia de prensa (cinco de los 47 que hay) hablando sobre el tema de coyuntura. Por ejemplo, en los últimos dos meses han publicado tres videos sobre los proyectos de reforma al sistema que el Gobierno ha presentado ante el Congreso, la crisis de la Nueva EPS y el número de tutelas que se han presentado por temas referentes a servicios de salud.