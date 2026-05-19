El ébola en África se agrava: OMS alerta por “la amplitud y rapidez” del virus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este martes de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), donde habría causado 131 decesos y 513 casos sospechosos.
El ébola provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y ha causado más de 15.000 muertos en África en el último medio siglo.
La OMS declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia desatada en la RDC, un extenso país del centro de África de más de 100 millones de habitantes. El martes, reunirá a su comité de emergencias para evaluar la situación.