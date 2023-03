Corcho y Roy Barreras hicieron las paces tras meses de tensión: detalles de la reconciliación

En ese entonces, Barreras la señaló de contradecir las órdenes del Jefe de Estado y de no escuchar a las voces expertas en medio de la construcción del articulado. Inclusive, la criticó por “romper el diálogo e imponer sus decisiones”, llegando a llamar su iniciativa una “reforma revanchista”.

“La ministra desautorizó al Presidente. Hace semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El Presidente va a defender una reforma que haga un sistema más justo: anunció que las EPS no desaparecerían (...) Ella tiene desafortunadamente una característica que no es buena y no es justa en ningún ministro y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”, reclamó.