El ministro de Defensa, Iván Velásquez , no dejó pasar por alto los cuestionamientos públicos que hizo el expresidente Iván Duque sobre la salida masiva de generales que ordenó el Gobierno de Gustavo Petro, sucesor de Duque.

Ante estas declaraciones, el Ministro de Defensa respondió que el Gobierno Petro no ha perseguido a ningún uniformado y aseguró que las F uerzas Militares no le pertenecen a ningún gobierno , por lo que cuestionó a Duque al respecto.

Frente al cambio de cúpula militar, que Petro hizo rápidamente, el expresidente aseguró que cuando empezó su mandato un sector le dijo que “ había que salir ya de la cúpula santista , no puede quedarse con esa cúpula”, a lo que respondió que se debía despolitizar ese debate .

“Las Fuerzas Militares y la Policía son instituciones que no están adscritas a ningún gobierno, si lo que dice el expresidente Duque es que es gente de su gobierno, no sabía que él tenía particularmente militares y policías de su gobierno. Nosotros tenemos Fuerzas Militares y Policía del Estado colombiano. No hay ninguna actividad de persecución”, dijo Velásquez.

En esa línea, el MinDefensa apuntó que los cambios en las cúpulas de las Fuerzas Militares y la Policía estuvieron plenamente justificados y señaló que “no hay como causa nada que tenga que ver con haber prestado un servicio importante al país en los años en que el Duque ejerció la Presidencia”.