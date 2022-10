El Gobierno Nacional ha mostrado que desea “descriminalizar” la protesta social en todos los frentes. Muestra de ello es que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pidió que no se les imputen ciertos delitos a las personas que salen a protestar.

Esta modificación se hará para “que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social”.

La propuesta del ministro ha recibido tanto apoyo como críticas, pues algunos consideran que no se pueden legitimar todos los actos que se enmarcan en la protesta social.

“Lo que determina el delito de terrorismo no es la protesta en sí, sino los hechos que cometan dentro de las actividades de la protesta. Y eso no necesita legislar. Otra cosa es una ley que diga que si en la protesta ocurren los hechos q ocurran, no serán calificados de terrorismo”, argumentó el abogado Fernando Vargas a través de su cuenta de Twitter.