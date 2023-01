Sin especificar a quién se refería, Velásquez aseguró conocer al “monstruo” y señaló que desde “diferentes trincheras” lo han combatido. “Agradezco profundamente al presidente sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza” , manifestó el ministro.

El fiscal guatemalteco acusó a Velásquez de realizar una serie de reuniones con los investigados de Odebrecht para convenir acuerdos que, según él, se salían de sus funciones y que habrían facilitado el “robo” de “384 millones de dólares”. Según dijo Curruchiche a Blu Radio, “había todo un entramado para cometer algunas irregularidades y delitos” en los que Iván Velásquez “intervino de forma directa en todas las reuniones y estaba al tanto de todo lo que acontecía”.

El presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse para respaldar a su ministro. A través de su cuenta de Twitter señaló que “jamás” aceptará la orden de captura contra su ministro, pese a que aún no hay tal requerimiento en contra de Velásquez: “Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”.