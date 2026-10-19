MinVivienda denuncia irregularidades en obras de acueducto y alcantarillado: una en La Guajira está en 0% de ejecución

El Ministerio de Vivienda llevará ante los organismos de control tres hallazgos sobre presuntas irregularidades en proyectos de agua potable y alcantarillado que vienen de la administración anterior. Así lo anunció el ministro Jaime Andrés Beltrán, quien señaló problemas de ejecución y planeación en obras previstas para Riohacha, Buenaventura y Ciénaga.
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Uno de los casos corresponde a Riohacha, donde en 2021 se suscribió un convenio por cerca de $30.000 millones para construir infraestructura de alcantarillado y drenaje pluvial en las comunas 4, 5 y 7, con el propósito de mitigar las inundaciones durante las temporadas de lluvias.
Según la auditoría citada por el ministro, las obras no registran avances de ejecución, pese a que se desembolsaron más de $3.600 millones. Además, el proyecto ha pasado por múltiples reformulaciones y siete suspensiones.
“Hubo altos costos administrativos sin resultados. La pregunta es: ¿qué pasó?”, afirmó Beltrán en un video en X.