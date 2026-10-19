“Ni perdón ni olvido para ese criminal”: Abelardo arremete contra Benedetti, perdido hace meses

El exministro del Interior Armando Benedetti lleva meses alejado del debate público y poco se sabe de él desde que terminó el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, este lunes su nombre volvió a sonar luego de que el presidente Abelardo de la Espriella publicara un mensaje en el que lo tildó de criminal y aseguró que la justicia le dará lo que merece.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió el mandatario.

Los señalamientos se producen después de que el periodista Melquisedec Torres revelara, en su columna del sábado en EL COLOMBIANO, detalles de las reuniones celebradas en Valledupar entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y exjefes paramilitares.

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En el encuentro, conocido como el ‘Pacto de Valledupar’, a los excomandantes de las Autodefensas les habrían pedido declarar contra figuras políticas de derecha, entre ellas Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

En esas reuniones participaron Armando Benedetti, quien entonces se desempeñaba como ministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del DAPRE en ese momento. Ambos asistieron como representantes del Gobierno.

Tras el mensaje de Abelardo, Benedetti reaccionó en X con su primera publicación en esa red social desde el pasado 31 de julio.

“Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia NINGÚN ciudadano. El presidente de TODOS los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre. Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando, pero si me quiere oír, hablo”, escribió.