Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor”

La Policía Nacional informó este lunes que fue abatido José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo o Comando 25, durante una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), o también conocidas como Los Pachenca.
De acuerdo con las autoridades, “Cholo” era señalado como el segundo jefe de esta organización, por debajo de alias “Pinocho”. También figuraba como financiero de esta estructura criminal y contaba con más de 15 años de trayectoria delictiva. Además, era señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.
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