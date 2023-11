Clarissa Banguera Colorado falleció después de realizarse un procedimiento estético en una clínica en Cali (Valle del Cauca). La mujer, al parecer, fue inyectada con silicona líquida en sus glúteos.

El esposo de la víctima relató que le había expresado a la mujer sus preocupaciones sobre el procedimiento estético. Sin embargo, añadió, la señora de 48 años acudió al centro estético a escondidas.

“Nosotros cuando nos enamoramos, gorda, flaca, es porque nos enamoramos como es, así las queremos, así las amamos, como Dios la mandó al mundo, no tienen que hacerse procedimientos que no son adecuados y mucho menos en una zona que no es la adecuada”, expresó Inocencio Angulo, esposo de la fallecida a Noticias Caracol.

Del fallecimiento se sabe que la mujer acudió para un aumento de glúteos al barrio Comuneros del oriente de Cali. Las causas del deceso habrían sido una silicona líquida que le aplicaron.

“Una persona sin tener las capacidades, sin tener la licencia, le aplicó a mi esposa silicona líquida, eso la llevó a la muerte inmediata”, añadió Angulo.

Banguera Colorado alcanzó a ser trasladada hasta el hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, pero llegó sin signos vitales.

El esposo de la víctima aseguró que interpondrá una denuncia contra el centro estético porque en el lugar también se han registrado muertes de otras mujeres.