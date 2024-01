Para este miércoles 17 de enero está programada una particular conmemoración promovida por el Ministerio de Cultura. Esa cartera ha estado envuelta en polémica porque pretende recordar la “recuperación” y no el “robo” a la espada de Bolívar, operación que hizo parte de la primera acción mediática de la desaparecida guerrilla del M-19. El gobierno entregó explicaciones.

Las espinas se levantaron porque la cartera entiende esta acción guerrillera como una “recuperación” y no como un “hurto”. De hecho, en la invitación pública que hicieron al evento, aseguraron que la conmemoración incluiría un recorrido por el Museo Nacional para observar piezas relacionadas con la historia de la milicia en la que militó el presidente Gustavo Petro.

Congresistas de la oposición calificaron el evento como una apología a la acción armada y una reivindicación de esa guerrilla. Ahora el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional han salido a dar explicaciones.

“Desde el Museo Nacional como el Archivo General de la Nación no hablamos de conmemoración, sino de actos de memoria. Esto implica que no estamos conmemorando, sino haciendo un llamado a un espacio de reflexión. Los eventos no son celebratorios de un hecho sin un llamado a la reflexión. Los museos de todo el mundo y especialmente el Museo Nacional de Colombia tienen el deber de llamar a la reflexión”, señaló William Alfonso López, director del Museo Nacional en diálogo con El Tiempo.