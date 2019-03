Negociación en punto muerto, sigue la Minga

Por su parte, el mandatario fue enfático: “como presidente de la República, como presidente de todos los colombianos, y como garante de los derechos de todos los colombianos, quiero dejar claro que por las vías de hecho no haré presencia”.

Para los indígenas del Cauca no resulta raro convocar al jefe de Estado, cada que hay minga el presidente de turno termina negociando en ese departamento, lo hicieron Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora reclaman a Duque como el único interlocutor legítimo.

“¿Por qué el presidente no quiere venir a negociar con los indígenas?”, cuestiona Rubiel Liz, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“Vemos una declaración mezquina, como que hubiera alguien detrás de él. El presidente debe tener toda la disponibilidad de venir. Por lo tanto la minga se mantiene inclusive con más fuerza, ya es una minga nacional”, dijo Liz.

Su reclamo principal es por una serie de compromisos que han tenido los gobiernos anteriores y no han sido cumplidos, entre ellos 40.000 hectáreas de tierra que prometió la Administración del expresidente Juan Manuel Santos, de los cuales solo cumplió con 1.400.

Un asunto que no resulta fácil, la minga no es una protesta improvisada, incluso estaba planeada desde octubre pasado, al ver que el mandatario no dio respuesta a una carta en la que pedían un encuentro, ya han convocado a otros pueblos indígenas y cuentan con respaldo político de la oposición.

Por ahora, Duque mantiene su delegación y se ofreció como garante de los compromisos que se alcancen, sus delegados esperaron en Santander de Quilichao a sus interlocutores, pero no llegaron.