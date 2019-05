Exsecretario de la JEP se defiende por sanción de la Procuraduría

Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz al que este lunes se le impuso una suspensión de 5 meses por su gestión al frente de este organismo, se defendió de la sanción de la Procuraduría a través de un comunicado.

Correa, señalado por el ministerio público por las autorizaciones irregulares para salir del país a excombatientes de las Farc, dijo en el documento que su firma no está en las actas que permitieron dichos viajes al extranjero.

Lea también: Procuraduría sanciona a exsecretario de la JEP

“El fallo reconoce que, como lo concluyó la prueba grafológica, la letra que llena esas actas no es la mía, sino de terceras personas, por lo cual compulsó copias para que se investigue a los autores de las mismas”, señala Correa.

Por lo tanto, de acuerdo con el exfuncionario, estaría siendo sancionado por “no haber previsto la situación”, en lugar de por haberla fraguado.

Dado lo anterior, agrega Correa, “la Procuraduría me sanciona por un hecho diferente al que me investigó, y del cual no tuve oportunidad de defenderme”.