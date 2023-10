Nicolás Petro –el hijo mayor del presidente Gustavo Petro– sostiene que es inocente de los procesos que la justicia lleva en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este sábado, volvió a asegurar que fue utilizado por la Fiscalía y criticó que se filtraran a la prensa las declaraciones que alcanzó a entregarle al ente acusador.

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, señaló Nicolás Petro en sus redes sociales.

Lea más: “Sí sabía”: la confesión de Nicolás Petro sobre el presunto financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro

Las declaraciones a las que se refiere el exdiputado del Atlántico fueron conocidas por la revista Semana. En los audios filtrados, Nicolás Petro le alcanzó a reconocer a la Fiscalía que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial del Pacto Histórico.