¿Por qué Nicolás Petro quería extender sus tentáculos a Monómeros?

Secretismo, dinero guardado en maletines y hasta la posibilidad de negociar con Monómeros –empresa colombovenezolana de insumos agrícolas–, así son los chats que comprometen a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en un posible escándalo de corrupción.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, entregó 1.600 páginas de chats a la revista Semana. El materíal sería prueba de que el hijo mayor del presidente recibió dinero de Samuel Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y de Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca y se habría apropiado de él para adquirir una casa de 1.600 millones de pesos.

Lea más: “Entre menos gente sepa, mejor”: Day Vásquez liberó las pruebas contra Nicolás Petro

“Mira que te lo estoy diciendo hoy. Después no digas que no te advertí. Yo cumplo con decirte, no diré nada más”, fue uno de los mensajes que Day le envió a Nicolás. El diputado por el Atlántico, al parecer, estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de comprar la lujosa casa de 436 metros cuadrados. En uno de los apartes de la conversación insinuó que tendría poder sobre la empresa Monómeros.

Entérese: ¿Quién es el polémico e investigado hijo de Petro?

“Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...) Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”, fue lo que le expresó Nicolás a su exesposa Day el pasado 28 de junio.

Monómeros es una empresa colombo venezolana cuyo objeto social es la producción de fertilizantes y su comercialización para el sector industrial, químico y agrario. La compañía en 2021 obtuvo ingresos por $997.487 millones.

La insistencia del presidente Petro, desde que asumió el poder, es que el gobierno colombiano debe comprarle la parte a la Venezuela de Nicolás Maduro.