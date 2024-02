Nicolás Petro le pidió a la Corte Suprema no usar el interrogatorio de la Fiscalía que se filtró en los medios El hijo del expresdiente argumenta que ese interrogatorio estuvo lleno de irregularidades, no se hizo bajo la gravedad del juramento, se filtró irregularmente a los medios y él no ha dado consentimiento para su uso.

Nicolás Petro fue citado ante la Corte con el empresario Euclides Torres. FOTO: Colprensa