La separación del presunto asesino con Consuelo Rodríguez, madre del menor, no fue un proceso sencillo, incluso, se había acudido a una Comisaría en la localidad de Usme (Bogotá) donde se determinó que el sujeto debía tomar terapias psicológicas, pero no le restringieron en ningún momento las visitas al niño.

Es por esto que el pasado domingo el hombre se dirigió hacia la casa de Consuelo Rodríguez en Usme para supuestamente compartir con el niño diciendo que iba a salir con él a comer helado, cada quince días este hombre iba por su hijo.

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un vídeo en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, declaró Consuelo Rodríguez para Blu Radio.

Después de que Consuelo notó con susto la grabación que había dejado el sujeto en una USB en su casa, perturbada y llena de pánico llamó a las autoridades de Tocancipá, donde vivía el padre del menor, para que activaran la ruta de búsqueda lo más pronto posible y dieran con el paradero del niño.