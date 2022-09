“Eso no se puede apoyar, es una responsabilidad del Estado cuidar cuando se necesite y cuando se justifique, y cuando se violen los derechos es el Estado, en eso no podemos fallar. Pero no se apoyan las autodefensas, digan lo que digan. No podemos repetir ni abrir un espacio para ese capítulo tan doloroso del país”, dijo por su parte la ministra de Agricultura, Cecilia López, ante la comisión Quinta del Senado.

López precisó que para abordar estos casos hay que diferenciar los reclamos de pueblos como los indígenas –que han aludido a una deuda histórica y a una “recuperación” de lo que fue suyo–, de las acciones criminales que también han surgido con el fin de apoderarse de bienes ajenos.