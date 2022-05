“Los resultados del preconteo han sido verificados de acuerdo al compromiso que tuvimos de verificación de datos y lo importante es que la información ha sido dada al país de manera contundente y clara”, aseveró Vega, quien abrió la posibilidad de una auditoría externa adicional para la segunda vuelta, pero aclaró que ya están tanto la firma McGregor como ocho misiones de observación electoral, que también estarán en los comicios del 19 de julio.

Se trata de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

Finalmente, Vega aseguró que el doble proceso de verificación salió “muy bien”, pues en compañía de “las firmas contratistas (se hicieron) todas las verificaciones de recepción de resultados doble vez” y se revisaron los E-14. “El resultado ha sido corroborado y verificado por todo el control hecho por la registraduría”, concluyó el registrador nacional.