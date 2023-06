El exsubdirector, quien para el momento no había asumido en su cargo, calificó la información como “una sarta de calumnias, chismes e injurias” , precisando que –como dijo Velasco– se trataba de $5 millones y no de $500 millones, y que detrás del hallazgo no hay ninguna irregularidad o delito.

“La maleta no era mía, era de un amigo mío que, al enterarse que me iban a nombrar subdirector nacional, vino a visitarme a Bogotá, a desearme la mejor de las suertes y las mejores energías. Él vino el 13 de abril y llega con su maletín, y él se hace en sala de juntas. No en ningún puesto de mando unificado”, explicó el exfuncionario en diálogo con Blu Radio.

Si bien se abstuvo de revelar el nombre del allegado que cargaba el maletín, Vargas señaló que el maletín resultó en la sala de juntas por un descuido tras una reunión informal que sostuvieron en el lugar: “Él se hace en sala de juntas. Deja su maletín con sus pertenencias. Salimos a almorzar, hablamos de la vida, charla de amigos. Y cuando volvemos me dice ‘se me quedó el maletín en la sala de juntas’. Le dije que no había ningún problema. El único error mío fue entrar, coger el maletín y decirle ‘tome, aquí está’”.