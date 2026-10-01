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Los Nuevos Nule: así funcionaba la red de corrupción que desvió recursos de las regalías en 19 departamentos

Los señalados alcanzaron a desfalcar al Estado en aproximadamente 3,5 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

  • La investigación de la Fiscalía y el CTI reveló el modus operandi de un entramado de corrupción que logró desviar 3,5 billones de pesos del dinero del Sistema General de Regalías
    La investigación de la Fiscalía y el CTI reveló el modus operandi de un entramado de corrupción que logró desviar 3,5 billones de pesos del dinero del Sistema General de Regalías
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) puso al descubierto a la red conocida como “Los Nuevos Nule”, la cual habría desfalcado al Estado en una cifra proyectada entre 3,1 y 3,5 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).

De acuerdo con el ente acusador, el entramado operó de manera continuada durante cinco años, impactando obras esenciales de infraestructura, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía, deporte y vivienda rural en al menos 19 departamentos del territorio nacional.

Este presunto desvío de recursos se hizo a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’. La entidad fue constituida formalmente en el año 2021 con un aporte privado de apenas un millón de pesos.

Aprovechando su régimen de fondo mixto, la organización aplicó su propio manual de contratación interno para eludir los procesos de licitación pública habituales y evadir los controles estatales sobre el dinero público. Así fue como el fondo actuó como intermediario para direccionar 1.147 contratos hacia un grupo cerrado de empresas, consorcios y uniones temporales previamente seleccionados.

Para facilitar estas adjudicaciones irregulares e inducir en error a las autoridades administrativas, la red elaboraba sistemáticamente actas, registros y documentos privados falsos.

Lea también: Así se distribuirá el presupuesto del Sistema General de Regalías hasta 2026

Adicionalmente, la Fiscalía evidenció una abierta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues en múltiples casos, los contratistas encargados de ejecutar las obras pertenecían al mismo grupo empresarial que ejercía la interventoría. También se encontraron funcionarios directivos del propio fondo que al parecer resultaban beneficiados como contratistas de prestación de servicios.

A través de pruebas recopiladas por los investigadores, como interceptaciones telefónicas, correos electrónicos y allanamientos, no solo se había expuesto el supuesto modus operandi de esta red, sino también su estilo de vida ostentoso.

En ese conjunto de pruebas habría grabaciones interceptadas donde los miembros se referían a Esteban José Cleves Daza como el “Nule chiquito”, demostrando esto una intención de posicionarse al nivel de las grandes fortunas de Valledupar.

Con asignaciones mensuales que oscilaban entre los 30 y 60 millones de pesos, los señalados adquirieron vehículos de alta gama por cerca de 400 millones de pesos, inmuebles en Valledupar por más de 1.500 millones de pesos y costearon un viaje de 30 días al Mundial de Fútbol de 2026.

Este operativo concluyó con la captura de 13 personas en ciudades como Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Entre los judicializados se encuentran los socios fundadores Esteban José Cleves Daza y Patricia Cerchiaro Carranza; los exmandatarios Martín Guillermo Zuleta Mieles (exalcalde de La Paz) y Ramiro González Mancilla (alcalde de María La Baja), directivos, supervisores y contratistas.

La Fiscalía imputó delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad y prevaricato. Una jueza penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de los procesados.

Siga leyendo: Fiscalía afecta 25 bienes por más de $20.000 millones en investigación por corrupción en la UNGRD

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Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero habría desviado la red de “Los Nuevos Nule” de las regalías?
La Fiscalía estima que el presunto desfalco al Estado estaría entre 3,1 y 3,5 billones de pesos, recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).
¿Cómo operaba la red de “Los Nuevos Nule” para direccionar contratos?
La organización habría utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada como intermediario y su régimen de contratación para evitar licitaciones públicas. Según la Fiscalía, así direccionó 1.147 contratos hacia empresas, consorcios y uniones temporales previamente seleccionados.
¿Cuántas personas fueron capturadas por el caso de “Los Nuevos Nule”?
El operativo dejó 13 personas capturadas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Entre los judicializados están los socios fundadores del fondo y dos exmandatarios locales, entre otros directivos y contratistas.
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