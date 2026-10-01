Video | “Hoy salimos ganadores”: así fue la arenga de James antes del triunfo de Nacional ante Junior

Antes del compromiso frente a Junior, James Rodríguez asumió el liderazgo en el vestuario de Atlético Nacional y pronunció una arenga en la que invitó a sus compañeros a dejarlo todo en la cancha, aprovechar la oportunidad y fortalecer la unión del grupo.
El volante, uno de los referentes del equipo verdolaga, reunió a sus compañeros y les recordó la importancia de jugar como una familia, respaldarse dentro del terreno de juego y luchar por el que tienen al lado.
“Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”, comenzó diciendo James, quien insistió en la necesidad de que cada futbolista asumiera el compromiso colectivo y entendiera que el esfuerzo individual debía estar al servicio del equipo.