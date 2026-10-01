El fin de los amistosos en Europa: así funciona el formato de la UEFA Nations League y por esto tiene tanto éxito

Desde el 6 de septiembre de 2018 se acabaron los partidos amistosos entre selecciones de Europa y sus pares de otros continentes en las fechas FIFA que se realizan cada año. Ese día se disputó el primer partido de la UEFA Nations League, torneo que, con el paso del tiempo, ha ganado importancia en el balompié.
Las 55 federaciones que pertenecen a la UEFA han participado en el campeonato que, por un lado, incentiva la competitividad entre los seleccionados de esa parte del mundo y, al mismo tiempo, permite que los futbolistas compitan contra equipos de su mismo nivel, evitando las “peligrosas” lesiones que ocurrían antes en las jornadas de duelos amistosos.