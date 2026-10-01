El fin de los amistosos en Europa: así funciona el formato de la UEFA Nations League y por esto tiene tanto éxito

Desde el 6 de septiembre de 2018 se acabaron los partidos amistosos entre selecciones de Europa y sus pares de otros continentes en las fechas FIFA que se realizan cada año. Ese día se disputó el primer partido de la UEFA Nations League, torneo que, con el paso del tiempo, ha ganado importancia en el balompié. Las 55 federaciones que pertenecen a la UEFA han participado en el campeonato que, por un lado, incentiva la competitividad entre los seleccionados de esa parte del mundo y, al mismo tiempo, permite que los futbolistas compitan contra equipos de su mismo nivel, evitando las “peligrosas” lesiones que ocurrían antes en las jornadas de duelos amistosos.

En la edición de la temporada 2026-2027 de esta Liga solo participan 54 seleccionados. Desde la temporada 2022-23, la Selección de Rusia no participa por los vetos que impusieron la UEFA y la FIFA a la federación de ese país, después de la invasión que hizo a Ucrania en febrero de 2022.

¿Cómo funciona el formato de la Nations League?

Desde que Aleksander Čeferin asumió como presidente de la UEFA en septiembre de 2016, el ente rector del fútbol en el Viejo Continente le ha dado importancia a incrementar la competitividad de sus selecciones. También buscó la manera de reducir la brecha entre los equipos de altísimo nivel y los que no llegaban a tanto. Por eso, la Liga de Naciones no solo es un torneo, sino que son cuatro los que se disputan al mismo tiempo durante el año. Además, para meterle un poco de picante, se creó el formato de ascensos y descensos en cada temporada.

La Nations League está dividida en cuatro subligas: A, B, C y D. En la primera se enfrentan los equipos que mejor nivel tienen: aquellas selecciones que están llenas de figuras y que, por lo general, son las que compiten por el título de torneos como la Eurocopa. Por eso, se pueden ver partidos entre representativos como los de España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania o Noruega desde las primeras jornadas de la fase de grupos.

En la Liga A participan las 16 mejores selecciones de la UEFA. Todas se dividen en cuatro grupos de la misma cantidad de equipos. Los ganadores de cada zona avanzan hasta los cuartos de final: siguen en camino por el título que, por el momento, ostenta Portugal. Los dos últimos de cada grupo pierden la categoría para la próxima edición: bajan de categoría. En las ligas B y C también ocurre lo mismo: juegan 16 equipos en cuatro grupos. Los primeros de las zonas ascienden directamente de categoría, mientras que los segundos disputan unos play-offs para subir de categoría.

En la Liga D, compuesta por seis seleccionados nacionales, los dos equipos ganadores de los grupos ascienden directamente a la C, mientras que los segundos juegan por las plazas restantes con los seleccionados que terminaron cuartos en sus grupos de la Liga C. Así, se garantiza espectáculo en todos los niveles.