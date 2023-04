Tema que ha tomado más fuerza, por la reciente investigación que adelanta la Procuraduría contra funcionarios de la cárcel Girón, en Santander, en la que estuvo recientemente alias el “Negro Ober”; y las polémicas declaraciones de la exdirectora de la cárcel en Barranquilla, Magda Hernández Puerto, quien llevaba solo dos meses al frente de la cárcel Modelo.

Según Hernández, durante su cargo denunció con las directivas de la entidad varias irregularidades, corrupción y algunas amenazas en su contra, pero no obtuvo mayor respuesta.

“De todo lo que ocurría tuvo conocimiento mi coronel, pero siempre me decían que sin pruebas no hiciera nada, de lo contrario sí denunciara. Nosotros los funcionarios que dirigimos las cárceles somos el hilo más fácil de cortar cuando hay escándalos; con preocupación veo que en este momento estoy totalmente desprotegida y mi familia también. La entidad no me prestó protección estando en la actividad, mucho menos ahora estando fuera”, sentenció Hernández.

Sin embargo, el motivo de su retiro no fue por tales denuncias, sino porque se encontró que durante su gestión, una persona privada de la libertad se habría fugado de un hospital de Barranquilla, después de haber recibido una atención médica.