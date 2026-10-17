‘Casa del Terror’ de Suba: hallaron 13 menores, drogas y celulares hurtados

Un operativo interinstitucional en una vivienda del sector de La Gaitana, en Suba, Bogotá, permitió identificar a 13 niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. En el inmueble también encontraron drogas, armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados. Seis menores fueron trasladados a un centro especializado para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos. La intervención fue coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que habitantes del sector alertaran sobre presunta venta de estupefacientes, teléfonos hurtados y las condiciones en las que vivían varios menores.

En la vivienda, conocida como la ‘Casa del Terror’, se alquilaban habitaciones por días, semanas o meses; residían familias colombianas y venezolanas. Durante el procedimiento, los funcionarios inspeccionaron estos cuartos y registraron a las personas que permanecían en el lugar. Algunos de los ocupantes llevaban entre uno y dos meses en el inmueble. Las autoridades encontraron espacios construidos de manera artesanal, puertas de madera frágiles y superficies deterioradas. También identificaron condiciones de hacinamiento, dificultades en el manejo de residuos y problemas de alcantarillado, además de una disposición inadecuada de excretas humanas y de mascotas. Conozca: Ataque con drones contra la Policía y Alcaldía de Teruel, en Huila, deja policía herido y causa pánico en la población El informe de la intervención describió olores nauseabundos asociados al consumo de estupefacientes. Tras la inspección, la Secretaría de Salud advirtió que las deficiencias higiénico-sanitarias representaban un riesgo para la salud y la integridad de quienes habitaban la vivienda. En materia de seguridad, la Policía incautó 30 dosis de estupefacientes y encontró armas cortopunzantes y teléfonos celulares con reporte de hurto. Durante el procedimiento, además, fue capturado un hombre que tenía en su poder las sustancias y los equipos hurtados hallados en los registros.

El operativo permitió incautar drogas y encontrar celulares hurtados y armas cortopunzantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá.

Entre los 13 menores identificados había niños, niñas y adolescentes con edades que iban desde los seis meses hasta los 17 años. Algunos estaban acompañados por sus padres, madres, padrastros o abuelos. Seis de ellos fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con acompañamiento del ICBF, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia. Según la Secretaría de Seguridad, la medida busca iniciar las actuaciones para el restablecimiento de sus derechos, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y desescolarización identificadas durante la intervención. Los padres de los menores que no fueron trasladados también quedaron vinculados a las actuaciones institucionales y fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba. Allí se evaluarán las condiciones en las que se encuentran los niños y adolescentes y se determinarán las medidas necesarias para garantizar su protección. La intervención hace parte de una estrategia interinstitucional de inspección y verificación de establecimientos comerciales y espacios considerados de riesgo. Entre sus objetivos está detectar posibles situaciones de trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, así como activar las rutas de atención y protección correspondientes. La Secretaría Distrital de Seguridad anunció que continuará coordinando operativos con las entidades competentes para identificar situaciones que pongan en riesgo a la población vulnerable. La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la Línea 123.

Bloque de preguntas y respuestas