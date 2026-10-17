“Estoy vivo de milagro”: exalcalde de Jamundí sobrevivió a un atentado; su escolta murió

El exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, Andrés Felipe Ramírez, se pronunció en la madrugada de este sábado 17 de octubre tras sobrevivir a un atentado sicarial en el que fue asesinado su escolta, Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El ataque ocurrió la noche del viernes, cuando el exmandatario se encontraba en un establecimiento familiar del barrio La Esmeralda.

De acuerdo con la información conocida, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra Ramírez y su esquema de protección hacia las 9:20 p. m. Tras lo ocurrido, el exalcalde publicó un video en el que habló de lo sucedido y agradeció al escolta que murió mientras cumplía sus labores de seguridad.

“Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro. Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí”, manifestó Ramírez.